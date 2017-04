El smartphone de comercio justo pensado para ser irrompible

MONIQUE LEMPERS

03:02

Creo que la razón por la que hemos visto aumentar el interés por los alimentos ecológicos, o por el textil responsable, pero no tanto en la electrónica, es porque la cadena de suministro de la industria electrónica es muy compleja. Detrás de un solo teléfono hay mil quinientos o mil seiscientos proveedores. Eso para un solo móvil. Por eso no es fácil decir que un teléfono es de comercio justo, porque hay que tener en cuenta a los mil seiscientos proveedores. No es un plátano. De un plátano puedes saber de dónde viene, de qué plantación, es fácil comprobarlo. Con un móvil no es igual, es bastante complejo.



Nuestro sueño es convertirnos en inspiración y que muchos más nos sigan y traigan al mercado teléfonos éticos, portátiles y cualquier otro tipo de dispositivo electrónico causando un verdadero impacto social.